Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo e o horário do amistoso da seleção brasileira hoje (20/06)

As seleções Brasil x Senegal disputam nesta terça-feira (20/06) um jogo amistoso. A partida inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Brasil x Senegal ao vivo?

A partida Brasil x Senegal pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pelo canal SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Brasil x Senegal chegam para o jogo?

Após sua derrota para a Croácia na Copa do Mundo de 2022, o Brasil disputou apenas um amistoso contra o Marrocos, que terminou com a sua derrota por 2 a 1; e outro conta Guiné, que findou com a sua vitória por 4 a 1.

Já Senegal venceu o Campeonato das Nações Africanas e disputou as últimas rodadas das eliminatórias da Copa Africana das Nações. Nessa última competição, a seleção senegalesa lidera o Grupo L com 4 vitórias e 1 empate.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Brasil: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Jr. e Richarlison. Técnico (interino): Ramon Menezes

Senegal: Dieng; Jakobs, Diallo, Koulibaly e Mendy; Kouyate, N. Mendy, Ciss; Mané, Jackson e Sarr. Técnico: Aliou Cissé.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Senegal

Amistoso internacional

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 20 de junho de 2023, 16h