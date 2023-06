Etiópia x Malawi: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (20/06) pela Copa Africana

As equipes Etiópia x Malawi disputam nesta terça-feira (20/06) as eliminatórias da Copa Africana das Nações. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique. Confira o horário e escalações do jogo:

Onde assistir Etiópia x Malawi?

A partida Etiópia x Malawi não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Etiópia x Malawi chegam para o jogo?

Etiópia e Malawi somam 1 vitória e 3 derrotas no Grupo D das eliminatórias. Até agora, o Malawi marcou 2 gols e sofreu outros 8, enquanto que a Etiópia marcou 3 gols e teve sua defesa vazada 7 vezes.

Na primeira rodada, o Malawi venceu a Etiópia por 2 a 1.

Escalações

Etiópia: Mayek; Mabok, Achol, Daniel e Malish; Toha, Yuel, Angier e Atendele; Wani e Riak. Técnico: Stefano Cusin.

Malawi: Gaye; Touray, Colley, Gomez e Sanneh; Adams, Jallow e Marreh; Barrow, Ceesay e Colley. Técnico: Tom Saintfiet.

FICHA TÉCNICA

Etiópia x Malawi

Copa Africana das Nações

Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique

Data/Horário: 20 de junho de 2023, 11h