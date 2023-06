Técnica da Seleção Brasileira Feminina demonstra confiança: ‘Estamos em um bom lugar’

Com apenas um mês para a Copa do Mundo Feminina 2023, a técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, esteve na Granja Comary nesta terça-feira (20) e afirmou estar confiante no time para a disputa contra Austrália e Nova Zelândia após anos de preparação e mudanças no elenco.

“Demos grandes passos nesses quatro anos, trouxemos novas jogadoras, e acho que estamos em um bom lugar. Nós temos chance, estamos chegando cada vez mais perto”, disse a treinadora.

Na ocasião, Sundhage também relembrou o empate do Brasil com a Inglaterra na Finalíssima, em Londres, e a vitória sobre a Alemanha em Nuremberg, em abril. Os jogos e performances do time deram mais confiança para a equipe, segundo ela.

Para as jogadoras, o sentimento não é diferente. "Vejo a nossa equipe preparada para surpreender. Muitos pensam que não somos favoritas, e essa pode ser a nossa arma", completou a zagueira Mônica.

A convocação para a competição acontece na próxima terça-feira (27), mas a preparação já começou na Granja Comary, centro de treinamento da seleção brasileira de futebol, com 12 jogadoras selecionadas. O último amistoso de preparação do time será no dia 12 de julho, contra o Chile. Após o jogo, a equipe inicia um período de treinos em Gold Coast, na Austrália.

Já a Copa do Mundo Feminina 2023 inicia apenas no dia 20 de julho com a partida entre Nova Zelândia e Noruega. O Brasil estreia no dia 24 de julho no Grupo F da competição, contra o Panamá, em Adelaide e posteriomente contra a França, no dia 29, em Brisbane, e Jamaica, no dia 02 de agosto, em Melbourne.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)