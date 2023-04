Formiga, ex-jogadora da Seleção, surpreende atletas indígenas durante programa ‘Encontro’

Faltando cem dias para a Copa do Mundo Feminina, e no Dia dos Povos Originários, o programa “Encontro” da TV Globo, recebeu uma convidada especial nesta quarta-feira (19), a ex-jogadora da Seleção Brasileira, Formiga. Durante a participação, a volante surpreendeu jogadoras indígenas que contavam a história de seus times e as presenteou com uma camisa autografada e enquadrada da Seleção.

Antes da surpresa, as atletas da Terra Indígena Jaraguá, que fica em São Paulo, falaram sobre a importância do futebol para as mulheres, e os times da comunidade: o Xondaria Guarani e as Guardiãs.

“Quando a mulher joga futebol, ela se sente mais empoderada. Pois a gente cresce ouvindo que futebol é só para homens, e não é assim”, disse Stephanie Martins, uma das jogadoras do Xondaria Guarani.

“Temos jogadoras de futebol, cientistas, médicos. As pessoas acham que por conta da nossa conexão com a natureza, só podemos falar disso, quando na verdade não, a gente pode e vai estar em outros lugares”, completou

Após exibição de um vídeo gravado na Terra Jaraguá, as atletas foram pegas de surpresa por Formiga, que além da camisa autografada de presente, prometeu comparecer na comunidade para jogar futebol com os dois times.

“É muito importante ter mulheres em campo, ainda mais indígenas. Como eu sempre digo, o esporte é para todos, ter esse espaço para mulheres é uma luta constante, não vem de hoje, todos sabem que já foi proibido mulheres de jogarem no Brasil. Graças a resistência das mulheres da época, hoje eu posso estar aqui. E a Seleção Brasileira tem espaço aberto para todas, incluindo vocês (atletas indígenas), basta se dedicar”, disse Formiga.



Além do encontro com as jogadoras indígenas, Formiga também falou, durante entrevista ao programa, sobre as expectativas para a Copa do Mundo Feminina 2023, que começa em julho, apesar de não participar este ano, já que se aposentou da Seleção Brasileira em 2022.

“Tô mais ansiosa para essa copa do que as próprias meninas que vão estar em ação”, disse a jogadora.

Formiga também recebeu uma surpresa durante o programa. Dilma Mendes, primeira treinadora da atleta, enviou um recado por meio de um vídeo para a jogadora, que se emocionou.

“Costumo dizer que Formiga já nasceu com esse dom. Como treinadora, só fiz lapidar as questões técnicas e táticas. Ela tem uma essência rara, por isso que é uma lenda, porque traz isso até hoje, independentemente do sucesso. O futebol deu a ela uma oportunidade”, disse Dilma no vídeo.

Após o recado, Formiga relembrou a importância de Dilma na sua carreira. “Minha missão é não só inspirar meninas e dar força àquelas que têm um sonho, mas dar continuidade a um trabalho que ela começou muitos anos atrás, quando foi proibida de jogar futebol e era um sonho dela. Dou graças a Deus por tê-la colocado na minha vida. Gratidão por ter confiado no meu potencial”, declarou.