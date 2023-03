Presidente do São Paulo quer promover melhorias no futebol feminino do time após críticas de Formiga

Quando deixou o São Paulo no fim de 2022, a volante Formiga fez diversas críticas à estrutura da equipe feminina do tricolor. Em recente entrevista, o presidente do time, Julio Casares, falou sobre as críticas da jogadora à equipe e declarou que quer promover melhorias a longo prazo, mas a grana para os investimentos não é suficiente.

“Fora do campo, ela (Formiga) coloca coisas que queremos também, mas existe uma diferença entre o querer e o poder. O futebol feminino tem base, tem um time profissional, mas dentro das nossas limitações orçamentárias. O nosso time de basquete foi vice-campeão do mundo também dentro das limitações orçamentárias”, disse o dirigente.

VEJA MAIS

Uma das principais queixas da jogadora foi o fato de as camisas do clube terem que ser reutilizadas todos os anos, a obrigatoriedade da devolução das camisas ao final das temporadas revoltou parte do grupo tricolor feminino.

“Terminou a temporada tem que devolver tudo e se não devolver uniformes de treino e viagem não recebe as únicas camisas que têm de jogo. Só recebe se devolver isso. Muitas meninas não vão ficar. É uma coisa chata porque outras meninas ao chegarem no clube vão receber, eu não acho legal dar um uniforme já utilizado por outra atleta em outra temporada. Tem que ter esse respeito com quem vai chegar”, disse Formiga em entrevista quando deixou o São Paulo.

Na época, o clube se posicionou sobre a fala da jogadora e confirmou que os uniformes da equipe são reutilizados nas temporadas seguintes. Sobre as críticas de Formiga, Casares disse que vê com “bons olhos” a declaração e já fala dos pontos prioritários para melhorias no são-paulino feminino.

“São Paulo tem o DNA do futebol feminino. Temos que melhorar a estrutura e algumas condições dentro do que podemos. A gente precisa melhorar. O futebol feminino faz parte do guarda-chuva da integração do futebol de base com o profissional, então nós vamos estabelecer melhorias e um orçamento difícil”, declarou o dirigente.

Atualmente, o São Paulo ocupa o sexto lugar no Brasileirão Feminino, com nove pontos. A posição é de classificação para o mata-mata.