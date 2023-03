Marta é cortada da Seleção Brasileira após sofrer lesão; meia do Palmeiras é substituta

Nos preparativos para a Copa do Mundo, a meia-campista Marta foi cortada da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (30), após ter uma nova lesão muscular diagnosticada pelo seu clube, Orlando Pride (EUA). O comunicado foi feito no site oficial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A jogadora eleita seis vezes melhor do mundo será desfalque nas principais partidas de abril, a Finalíssima contra a Inglaterra, que acontece no dia 6 de abril, e o amistoso contra a Alemanha, no dia 11. Em fevereiro, Marta se emocionou ao voltar para os gramados após 11 meses de recuperação de uma lesão no joelho, onde teve o ligamento rompido.

Para a substituição, a técnica Pia Sundhage convocou a meia do Palmeiras, Duda Santos. Esse é o segundo corte que a treinadora precisou fazer para os jogos do próximo mês. Na terça-feira (28), a corintiana Duda Sampaio foi cortada, também por lesão, e substituída por Luana, do mesmo clube.

Os jogos de abril focam nos últimos testes da seleção antes da Copa do Mundo, que ocorre entre os dias 20 de julho e 20 de agosto deste ano. A lista de jogadoras desfalcadas inclui a goleira Lorena, a zagueira Tainara e as atacantes Debinha e Ludmila.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)