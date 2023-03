Lula recebe taça da Copa do Mundo feminina em 1ª aparição pública após diagnóstico de pneumonia

Após o dianóstico de pneumonia, que o forçou a cancelar sua viagem para China no último final de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez a primeira aparição pública, nesta quinta-feira (30). Ao lado da ministra do Esporte, Ana Moser, ele recebeu a taça da Copa do Mundo de futebol feminino, durante evento no Palácio da Alvorada. Na ocasião, Lula também assinou o decreto que cria a Estratégia Nacional para o futebol feminino, para promoção de medidas voltadas ao desenvolvimento da modalidade, profissional e amadora, no Brasil.

VEJA MAIS

Pelo texto assinado, em 120 dias, o Ministério do Esporte deve elaborar um diagnóstico da situação atual do futebol feminino no país e um Plano de Ações até 2025 para a implantação da Estratégia.

Tour da taça

A taça da Copa do Mundo de futebol feminina - que será realizado entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano - passa por um tour de promoção pelos 32 países que disputarão os jogos. Ela foi exibida nesta quarta-feira (29) pela Fifa e pela CBF, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O governo federal deve apresentar a candidatura do Brasil para sediar a Copa em 2027.