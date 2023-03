Presidente Lula tem agenda no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (30)

Nesta quinta-feira (30), dia da chegada de Jair Bolsonaro a Brasília após uma temporada de três meses nos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (30) tem agenda durante todo o dia no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Conforme a agenda oficial divulgada pelo Planalto, pela manhã, Lula vai se reunir com o Ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele também acompanha a apresentação da taça da Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023.

À tarde, o petista tem reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, com ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, e com o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida.

"Trabalhando hoje no Palácio da Alvorada, com reuniões com a ministra @simonetebetbr, @MarcioMacedoPT e @silviolual. E assino também com a ministra @anabmoser o decreto da política de incentivo ao futebol feminino. Bom dia para todos!", escreveu Lula em suas redes sociais.

Ministros e assessores de imprensa do presidente negam que ele tenha decidido ficar no Alvorada por questões de segurança.

Veja a agenda do presidente Lula desta quinta-feira

09h00 - Ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha

10h00 - Apresentação da taça da Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023

15h00 - Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates

16h30 - Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e Ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo

17h30 - Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida