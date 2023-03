Secretaria de Segurança do DF proíbe desfile em carro aberto de Bolsonaro em seu retorno

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem retorno previsto para a manhã desta quinta-feira (30), em Brasília. Por conta da chegada do ex-chefe do executivo brasileiro, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Polícia Federal montaram um esquema especial de policiamento para garantir a segurança do desembarque. A PF informou que Bolsonaro não poderá usar o saguão principal do aeroporto para preservar a segurança do local.

O secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, informou que não permitirá que Bolsonaro faça desfile em carro aberto, argumentando que isso infringe o código de trânsito. O diretor da PF, Cezar Luiz Busto, afirmou que o ex-presidente deverá desembarcar por uma área restrita do Aeroporto Juscelino Kubitschek para evitar aglomeração de apoiadores no saguão.

VEJA MAIS

Áreas restritas do aeroporto serão preservadas

A PF também não permitirá o acesso de parlamentares ligados a Bolsonaro na área restrita do aeroporto e apela para que os apoiadores não se aglomerem nos arredores. O deslocamento de Bolsonaro será feito do aeroporto até a sede do Partido Liberal, no centro de Brasília, com um efetivo reforçado de policiais militares e agentes do Departamento de Trânsito.

Ao desembarcar, Bolsonaro passará pelo procedimento convencional de inspeção das malas pela Alfândega e deverá apresentar recibos de eventuais compras à Receita Federal.