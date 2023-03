PL confirma retorno de Bolsonaro ao Brasil na próxima quinta-feira, 30 de março

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, por meio das redes sociais da sigla, confirmou o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, na próxima quinta-feira, 30 de março. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro do ano passado - ele saiu do Brasil às vésperas do fim do mandato e da posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorreu no dia 1º de janeiro.

No comunicado publicado nesta sexta-feira (24), no perfil oficial do PL no Instagram, com o titulo "VALDEMAR CONFIRMA RETORNO DE BOLSONARO", o partido informa que o ex-presidente deve desembarcar em Brasília às 7h30 da próxima quinta-feira. "Nosso Presidente Nacional, Valdemar Costa Neto, confirma a todos que Jair Bolsonaro irá retornar ao Brasil no dia 30 de março. Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às 7h30. Ficamos no seu aguardo Capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre", diz a sigla.

De acordo com a CNN, a cúpula nacional do PL tem discutido detalhes de uma operação logística para transformar o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil em um evento político, com o objetivo de mobilizar a militância bolsonarista, em uma tentativa de fazer uma demonstração pública de força política.