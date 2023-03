Advogado do ex-presidente Bolsonaro entrega joias dadas por autoridades sauditas

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entregou em uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília joias dadas por autoridades sauditas a uma comitiva brasileira, no ano de 2021. Os itens entregues - atendendo a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) - são da marca suíça de diamantes Chopard e estão avaliados em R$ 500 mil. Essas joias entraram no país de forma irregular, pois não foram declaradas à Receita Federal.

O que foi entregue:

Relógio,

caneta,

anel,

abotoaduras e

masbaha (um tipo de rosário).

A comitiva do Ministério de Minas e Energia que veio da Arábia Saudita em 2021 trouxe ainda um outro kit com um colar, anel, relógio e um par brincos de diamantes, avaliados em 3 milhões de euros (o equivalente a R$16,5 milhões). O pacote, no entanto, foi retido pela Receita Federal na alfândega do Aeroporto de Guarulhos. Por determinação do TCU, a Receita deve entregar os objetivos ao patrimônio do Estado. Eles devem ser mantidos pela Caixa.

De acordo com o Tribunal de Contas da União, podem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República apenas presentes de pequeno valor, perecíveis e de caráter personalíssimo, como camisetas e bonés;

Bolsonaro deve devolver também um fuzil e uma pistola recebidos em 2019, durante viagem aos Emirados Árabes Unidos. Essa armas foram comunicadas à Receita e ao Exército, para que fossem registradas.