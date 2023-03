Cannabis ganha espaço

Pesquisa mostra o crescimento de 342,3% nas vendas de produtos à base de cannabis nas farmácias do Brasil desde 2018.

Corrente de apoio

Mulheres com mais de 40 anos que fazem curso superior estão publicando suas histórias na web, em apoio a Patricia Linares, 44, alvo de etarismo.

Presidente Jair Bolsonaro

"Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês.”



Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, ao anunciar, nos Estados Unidos, uma nova data para retornar ao Brasil.

LEILÃO

ÁGUA

Após o leilão para concessão da PA-150 e do complexo Alça Viária, ontem, na B3, Bolsa de Valores em São Paulo, o governador do Pará, Helder Barbalho, confirmou que o Estado fará parceria com o setor privado em outras áreas estratégicas, entre elas, a de expansão da rede de água e esgoto. Helder explicou que o modelo paraense será similar ao aplicado no Rio de Janeiro. A Companhia de Saneamento estatal, a Cosanpa, deverá ser preservada para atuar na produção de água, enquanto o capital privado atuaria na expansão dos serviços.

ESTRADAS

Também estão em estudo concessões para o capital privado de outras três rodovias no Estado: a PA-279, PA-275 e PA-287. Possivelmente elas serão reunidas em único lote. Ainda não há previsão de data para o lançamento do edital do leilão.

PEDÁGIO

O leilão para concessão da rodovia PA-150 e do complexo Alça Viária durou pouco mais de uma hora. Sem concorrência, o consórcio Conquista Pará, formado pelas empresas Encalso Construções, Conata Engenharia, Infracon e OCC, garantiu o negócio pelo preço mínimo do edital. O trecho leiloado ontem forma o principal corredor logístico do Pará, ligando Marabá, no sudeste do Estado, à Região Metropolitana de Belém. A cobrança de pedágio começará treze meses após a assinatura do contrato.

FEDERAÇÃO

BELÉM

Apesar das dificuldades, União Brasil e PP continuam as conversas para a possível formação de federação após a instalação das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Se confirmada a atuação em conjunto, as duas legendas vão reivindicar a presidência da Comissão Mista de Orçamento que, nesse caso, ficaria a cargo do deputado paraense Celso Sabino (União). Os dois partidos somaram 108 federais e 15 senadores.

PREFEITURA

À coluna, Sabino confirmou que, se consolidada, a federação terá candidato próprio à prefeitura de Belém.

REDES SOCIAIS

CONTEÚDO

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do Projeto de Lei das Fake News (PL 2.630/2020), afirma que a norma deve prever que redes sociais paguem veículos jornalísticos pelo compartilhamento de reportagens. O parlamentar argumenta que a medida é fundamental ao combate à desinformação.

IMUNIDADE

O deputado diz ainda que é preciso estender a imunidade parlamentar à internet. A medida é apoiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas encontra resistência do presidente Lula.

IMPOSTO

DIFICULDADE

Quem tentou prestar contas com o Leão no primeiro dia do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física enfrentou dificuldades. Muita gente relatou que, no aplicativo da Receita, a mensagem era de sistema em manutenção. Já no site houve dificuldades para carregar os formulários. Só no Pará, mais de 830 mil pessoas devem apresentar declarações do IRPF até 31 de maio.

NEL

MANUTENÇÃO

Em nota enviada à coluna, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) negou que esteja encerrando as atividades do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL). Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o espaço passará por uma reestruturação. Ontem, mais uma vez, familiares e jovens atendidos pelo Núcleo fizeram protestos contra um possível fechamento. As incertezas sobre a manutenção do atendimento começaram na semana passada, quando 67 servidores da Seduc que estavam cedidos para trabalhar no local foram devolvidos para os órgãos de origem. O NEL atende a cerca de quatro mil alunos em modalidades esportivas como natação e hidroginástica.

MEIO AMBIENTE

PARÁ

O deputado federal José Priante (MDB) foi eleito para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Ele foi indicado pelo partido MDB e venceu o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL/SP), que também pleiteava a vaga. Priante é o coordenador da bancada paraense em Brasília e a vitória dele na Comissão é mais uma sinalização do favoritismo de Belém como sede da Conferência Mundial do Clima em 2025.

Em Poucas Linhas

► A próxima edição da Revista da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) traz uma entrevista exclusiva com o novo presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, o cientista Ricardo Galvão.

► Galvão foi eleito pela Nature, em 2019, um dos dez maiores nomes da Ciência e já promove revoluções no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), começando pelo reajuste dos valores das bolsas pagas a pesquisadores nos cursos de mestrado e doutorado.

► A Polícia Federal incinerou, ontem, em Santarém, no oeste do Pará, pouco mais de 91 kg de drogas, entre maconha, cocaína, e quase 300 comprimidos de ecstasy.

► A carga incinerada foi resultado de apreensões realizadas pela Polícia Federal nas cidades de Juruti, Óbidos, Santarém e Itaituba.

► A secretária municipal de Educação de Belém, Araceli Lemos, participa hoje, em Brasília, de encontro do Consec, o conselho que reúne os secretários de educação das capitais brasileiras.

► Em pauta, dois assuntos prioritários: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e piso nacional do magistério.

► Os educadores receberão as orientações e diretrizes do novo corpo diretivo do Ministério da Educação.

► O senador paraense Zequinha Marinho apresentou projeto de lei que prevê que as operadoras de cartão de crédito usem o nome fantasia dos estabelecimentos nas faturas.

► Atualmente, o documento traz apenas a razão social dos empreendimentos. O senador diz que a mudança trará mais transparência para o serviço.

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi eleito vice-presidente para o Norte da Frente Nacional de Prefeitos. O mandato é de dois anos.