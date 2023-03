Eleitor de Bolsonaro é morto a tiros após discussão com apoiador de Lula

A Polícia Civil informou que Valter Fernando da Silva, eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi morto a tiros por um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma discussão sobre política em um bar, em Mato Grosso, ontem (19). O suspeito de atirar, Edno de Abadia Borges, está foragido e a arma usada não foi encontrada.

De acordo com o dono do estabelecimento, o crime aconteceu após uma discussão política. Valter foi atingido por pelo menos dois tiros na região do abdômen e morreu no local. A mãe da vítima, Irani Clara da Silva, afirmou que eles eram amigos.

Suspeito foi ajudado a fugir, diz a polícia

Durante as diligências, a polícia encontrou um veículo registrado em nome do suspeito a cerca de 10 quilômetros do local do crime e, ao realizar a apreensão, identificou a presença de duas pessoas que confessaram ter ajudado Borges a fugir para uma cidade próxima.

Segundo o delegado José Ramon Leite, o caso não será investigado como crime político, mas como um crime qualificado por motivo fútil, devido à divergência política ou ideológica entre vítima e suspeito. A polícia continua em busca do autor dos disparos.