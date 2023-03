Flávio Dino rebate fala de Eduardo Bolsonaro sobre visita a favelas do Rio

Delivery de comida

99Food vai encerrar a operação em abril. Assim, o mercado brasileiro perde mais um concorrente no setor liderado pelo iFood.

Saúde em alerta

O Ministério da Saúde instalará o Centro de Operações de Emergências, que irá monitorar casos graves de dengue, zika e chikungunya.

MINISTROS

NO PARÁ

O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, desembarca em Marabá no próximo dia 24. Vai discutir investimentos em agricultura familiar na região. O encontro será aberto ao público, a partir das 14h, no Carajás Centro de Convenções. Os deputados Dirceu Ten Caten e Aírton Faleiro são os responsáveis pela agenda. Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, que estaria na capital paraense nesta segunda-feira (20), para prestigiar a abertura da exposição “Brasil Futuro”, deve adiar a vinda ao Estado. O evento que contaria também com a presença da primeira-dama Janja da Silva foi adiado por atraso na montagem.

FÓRUM

MEIO AMBIENTE

O Conselho Nacional do Ministério Público vai criar um Fórum Permanente dos Ministérios Públicos Ambientais da Amazônia Legal. A missão é discutir e desenvolver, entre os órgãos estaduais e o Ministério Público Federal, formas integradas de defesa da floresta, além de definir estratégias institucionais de atuação ambiental regionalizada que envolvam mais de um Estado. O Fórum será formalizado durante o evento “Atuação estratégica do Ministério Público em defesa da Amazônia”, marcado para 21 e 22 de março, em Belém. JUSTIÇA SATISFAÇÃO Sete a cada dez usuários da Justiça paraense estão insatisfeitos com a duração dos processos. O índice de satisfação foi de apenas 29,22%. Esse dado faz parte do Relatório da Pesquisa de Avaliação do Poder Judiciário do Estado Pará 2022. O levantamento foi feito pelo Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística do Tribunal de Justiça do Pará e ouviu partes, advogados, defensores, procuradores do Estado e dos municípios, além de membros do Ministério Público. “O resultado sugere a necessidade de priorização de ações que assegurem a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, avaliou o Tribunal no documento.

Ministro da Justiça, Flávio Dino (J. Bosco)

"Não admito agressões covardes contra pessoas pobres”

FLÁVIO DINO, ao rebater fala do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que criticou ida do ministro da Justiça ao Complexo da Maré, conjunto de favelas da zona norte do Rio.

SERVIDORES

O relatório trouxe também o nível de satisfação com atendimento feito pelos funcionários do Poder Judiciário do Estado do Pará, cujo percentual de aprovação foi de 47,28%. Já a satisfação com os magistrados ficou em 46,02%. Nos dois casos o Tribunal de Justiça do Pará informou que “já vem desenvolvendo ações de capacitação com o objetivo de melhorar a prestação de serviços”. O índice geral de aprovação do Poder Judiciário paraense ficou em 50,74%, ligeiramente acima da meta de 50% estabelecida para 2022.

CUMBRE

PARAENSE

O paraense Chico Cavalcante, titular da Agência Vanguarda e fundador do PoliticLab, laboratório de inovação política, é um dos convidados especiais para a XVIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, que reunirá trezentos especialistas de 25 países. A Cumbre CP, para a qual convergem consultores, jornalistas, pesquisadores e profissionais de comunicação política, é o maior evento global sobre a temática da comunicação política e ocorrerá em Medellín, Colômbia, de 3 a 5 de maio, tendo como sede a Universidad Pontificia Bolivariana.

COP

PLANEJAMENTO

A Fundação Getulio Vargas vai auxiliar o governo paraense na elaboração de um programa de ações para preparar o Estado e, especialmente, a capital para a Conferência Mundial do Clima, a COP 30, que será realizada em 2025. O acordo foi firmado durante encontro, em São Paulo, do governador Helder Barbalho com o presidente da Fundação, Carlos Ivan. Belém é apontada como favorita para sediar o evento que reúne ativistas e líderes mundiais.

MEDICINA

ESCOLAS

A Federação Médica Brasileira (FMB) divulgou ontem carta aberta se posicionando contra a abertura de novas escolas médicas e novas vagas em cursos de Medicina no País. No documento, a entidade que reúne sindicatos de médicos de todo o Brasil defende que o momento é de “promover um programa de avaliação e melhoria da qualidade das escolas médicas já existentes”. A Federação sugere ainda que seja criado um comitê nacional paritário - com representantes do governo e de entidades médicas - para regulamentar e fiscalizar o funcionamento de escolas médicas. O documento foi elaborado durante encontro da Federação em Fortaleza, Ceará.

EM POUCAS LINHAS

►Cresce a cada dia a lista dos potenciais candidatos à prefeitura de Belém, na disputa com Edmilson Rodrigues (PSOL), que concorrerá à reeleição.

►Só na base aliada do governador Helder Barbalho há pelo menos três nomes sendo anunciados.

►Também começam a pipocar pesquisas de intenção de votos, a 19 meses do pleito do ano que vem.

►Em reunião conjunta, as Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Constituição e Justiça e Redação Final, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e de Educação (Cedu) aprovaram o projeto de lei complementar de criação da Fundação Rádio e Televisão Assembleia Legislativa do Pará (FRTPA).

►A nova fundação terá a missão de “executar serviços de comunicação, assim como, a produção e a veiculação de programas de cunho informativo, cultural e educativo”.

►A Procuradoria-Geral do Estado confirmou que abrirá concurso para preencher dez vagas no órgão.

►A oposição à atual gestão da OAB-PA se manteve coesa após a eleição e já está em campanha para o próximo pleito.

►O grupo é capitaneado pelos advogados Sávio Barreto e Brenda Araújo. Eles encabeçaram a chapa de oposição nas últimas eleições da Ordem e conseguiram vencer a chapa da situação, na capital.

►A atual chefe de Gabinete da Prefeitura de Belém, Inês Silveira, vai assumir a presidência da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

►Ela vai substituir o historiador Michel Pinho, que deixou o cargo no início de fevereiro.

►O Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará emitiu parecer recomendando à Câmara Municipal que aprove, com ressalvas, a prestação de contas do prefeito de Parauapebas, Darci Leme, referentes a 2021, mas decidiu multar o gestor em R$ 188,9 mil.

►Entre os motivos para a multa está o descumprimento da Lei de Acesso à Informação.