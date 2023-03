Fernanda Montenegro e Michelle Bolsonaro são as mulheres mais admiradas do Brasil, diz pesquisa

A Forbes divulgou, nesta quinta-feira (16), a pesquisa do Instituto QualiBest que mostra quem são as mulheres mais admiradas do Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, atriz Fernanda Montenegro, de 93 anos, ficou em primeiro lugar no ranking, após ser citada por 9,4% dos 1.506 brasileiros entrevistados entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2023. Única latino-americana indicada ao Oscar, por seu trabalho com o filme “Central do Brasil”, Fernanda também foi eleita, em 2021, a nova imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Em segundo lugar na lista ficou Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente da república Jair Bolsonaro, com 5,4% de citações. Mas o ranking traz ainda personalidades como Anitta, Ivete Sangalo e Maria da Penha.

Veja quem são as mulheres mais admiradas do Brasil segundo pesquisa da QualiBest:

Fernanda Montenegro (9,4%)

Michelle Bolsonaro (5,4%)

Ivete Sangalo (4%)

Anitta (3%)

Ana Maria Braga (3%)

Dilma Roussef (3%)

Marina Silva (2,5%)

Taís Araújo (1,7%)

Gisele Bündchen (1,5%)

Maria da Penha (1,5%)