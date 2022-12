Fernanda Montenegro não renova contrato com a Globo, mas descarta aposentadoria

A atriz Fernanda Montenegro, de 93 anos, optou por não renovar o contrato com a Globo após mais de quatro décadas na emissora. A veterana já havia desistido de trabalhar na próxima novela das nove, "Terra Vermelha", por não querer se comprometer com projetos longos. A estrela, no entanto, nega que irá se aposentar. As informações são do UOL.

Fernanda atuou na Globo já no ano da estreia da emissora, em 1965, na série de teleteatro "4 no Teatro", mas só se firmou como contratada em 1981, ao integrar o elenco de "Baila Comigo". Dois anos depois, emplacou um de seus principais trabalhos: a Charlô de "Guerra dos Sexos" (1983). Em sua reconhecida carreira, destacam-se novelas como "Cambalacho" (1986), "Renascer" (1993) e "Belíssima" (2005). Ela ainda é vencedora do Emmy de Melhor Atriz pelo seriado "Doce de Mãe" (2012). No cinema, protagonizou sucessos como "Central do Brasil" (1998), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, e "O Auto da Compadecida" (2000).

Atualmente, Fernanda atua no cinema e no teatro. Recentemente, ela gravou 130 cenas para o filme "Ana Vitória", de Andrucha Washington, e já está escalada para o longa que Walter Salles fará a partir do romance autobiográfico "Ainda Estou Aqui".