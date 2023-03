Anderson Torres diz que minuta do golpe é ‘folclórica’ e ‘lixo’

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento nesta quinta-feira (16) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pelo PDT que questiona a reunião que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve com embaixadores em julho de 2022, na qual realizou ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral.

O depoimento foi solicitado pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, para esclarecer uma minuta com teor golpista encontrada na casa de Torres.

Torres respodeu a todas as perguntas, segundo emissora

Segundo apurou a TV Globo, Torres respondeu a todas as perguntas e voltou a afirmar que não conhece a autoria da minuta, que ele classificou como "folclórica" e "lixo".

O ex-ministro também reforçou que não tratou da minuta com Bolsonaro e que não era comum receber esse tipo de documento enquanto esteve no governo.

Torres foi ouvido por videoconferência durante cerca de 1h30 e atualmente está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) em um inquérito que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes ocorridos em 8 de janeiro.