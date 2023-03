Ibaneis Rocha retorna ao cargo após afastamento temporário

Nesta quinta-feira (16), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), voltou ao cargo após um período de 65 dias afastado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O afastamento ocorreu durante as investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Em princípio, a decisão valeria até 9 de abril, mas Moraes autorizou o retorno do governador na quarta-feira, dia 15.

Durante o período de afastamento, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, foi preso por causa das falhas na segurança durante os atos do dia 8 de janeiro e prestou depoimento nesta quinta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ibaneis procurou minimizar a responsabilidade de Torres, afirmando que "o que aconteceu no dia 8 foi imprevisível" e que houve falhas da Polícia Militar do Distrito Federal e do batalhão do Exército que defendia o Palácio do Planalto.

Decisão do STF falava em "diversos e fortíssimos indícios”

A decisão de Moraes que resultou no afastamento de Ibaneis declarava que "diversos e fortíssimos indícios apontam graves falhas na atuação dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, pelos quais é o responsável direto o governador". Segundo o ministro, o governo do DF foi omisso para combater e retirar os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam vandalizando e destruindo os prédios públicos dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023.

Moraes disse que o afastamento do governador não era mais necessário

Na quarta-feira, dia 15, Moraes autorizou o retorno imediato de Ibaneis Rocha ao cargo. Segundo o ministro, no momento atual da investigação, o afastamento do governador não é mais necessário. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também foi a favor da recondução. Na ausência do emedebista, a vice-governadora Celina Leão (PP) assumiu o cargo.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Ibaneis afirmou que não manteve contato com membros do governo enquanto esteve afastado.

O governador também procurou líderes do MDB para buscar apoio para retornar ao poder antes do prazo de 90 dias determinado por Moraes.

Ibaneis entrou em contato com os ex-presidentes José Sarney e Michel Temer, além do presidente da sigla, Baleia Rossi (MDB-SP), entre outras lideranças. "Entendi a decisão do Alexandre de Moraes. Aquilo era o que deveria ser feito pela defesa da democracia", disse Ibaneis.