Funcionários responsáveis por pagamentos de sistema roubado são ouvidos pela PF

Os funcionários dos órgãos públicos que tiveram o sistema de pagamentos invadido no início de abril já foram ouvidos pela Polícia Federal (PF). As oitivas foram realizadas com os servidores que possuem senha habilitada para autorizar os repasses de recursos.

Até o momento, tem a confirmação de que o Ministério da Gestão e Inovação, da Câmara dos Deputados e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram manipulados por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).

Investigações apontam que criminosos transferiram milhões de reais, de forma indevida. Novas tentativas foram realizadas na semana passada, mas foram impedidas pelo sistema, que bloqueou as operações.

As senhas de funcionários responsáveis pelos pagamentos teriam sido clonadas pelos criminosos. A PF apura se a ação foi facilitada por alguém que trabalha dentro da administração pública.

O Ministério de Gestão limitou os acessos ao Siafi e definiu uma checagem mais rígida de identificação, exigindo reconhecimento facial. Após os ataques, somente senhas com status mais elevado de acesso conseguem receber o certificado para entrar no Siafi.