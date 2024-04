PGR denuncia deputada Zambelli e hacker Delgatti por invasão ao sistema do CNJ

A deputada federal Carla Zambelli foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito da investigação da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela é apontada pelo procurador-geral Paulo Gonet como mandante do crime. Além de Zambelli, a PGR também denunciou o hacker Walter Delgatti Neto, que disse à Polícia Federal (PF) ter incluído no sistema uma falsa quebra de sigilo das contas bancárias do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Delgatti ainda afirmou que foi a deputada federal quem redigiu o falso mandado contra Moraes, o que ela nega.

As informações sobre a denúncia foram divulgadas na manhã desta terça-feira (23), pela jornalista Julia Duailibi, da Globo News.

A denúncia apresentada pela PGR aponta a prática de 10 crimes, sendo sete deles relacionados à invasão de dispositivo informático e três envolvendo falsidade ideológica, por terem inserido documentos ideologicamente falsos no sistema informático.

Conforme as investigações da PF, o site do CNJ foi invadido em novembro de 2022. Em 4 de janeiro de 2023, o hacker Walter Delgatti inseriu documentos falsos no sistema do órgão, incluindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio magistrado.