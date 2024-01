R70: 'Eu vou ignorar. Coisa ridícula esse gasto de energia e dinheiro público', diz Carla Zambelli

Retorno do DPVAT

O governo federal quer retomar a cobrança do DPVAT, pois o dinheiro para indenizar vítimas de acidentes está acabando.

Brasil paga R$ 4,6 bi

O governo brasileiro quitou integralmente todas as dívidas que tinha com organismos internacionais em 2023.

Carla Zambelli (J.Bosco)

"Eu vou ignorar. Coisa ridícula esse gasto de energia e dinheiro público.”

Carla Zambelli (PL-SP), deputada federal, disse que não se manifestará sobre a cerimônia para relembrar um ano dos atos de 8 de janeiro, marcada para segunda-feira (8), no Congresso Nacional.

LIMPEZA

BELÉM

Hoje, na Aldeia Cabana, a prefeitura de Belém deflagra ação de limpeza que promete contemplar todos os distritos da cidade, com um efetivo de 1.403 agentes de limpeza, 11 pás escavadeiras, 12 retroescavadeiras, 121 caçambas e 21 roçadeiras. A ideia é minimizar os efeitos do descarte irregular de lixo na cidade, até que o processo de concorrência para o novo sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos de Belém seja finalmente resolvido.

RG

NOVO

O governo do Pará promete começar ainda neste mês a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substituirá a carteira de Registro Geral (RG) que é usada atualmente. Um decreto do governo federal unifica o cadastro em todo o País. Mais moderno e seguro, o documento apresenta o CPF como único número de identificação e tem formato digital pelo aplicativo Gov.br.

PASSAPORTE

O documento vem com um QR Code que pode ser lido por smartphone, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado. A nova versão do documento de identificação servirá também como documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.

FRONTEIRA

REFORÇO

Em tempos de estranhamento entre Venezuela e Guiana, o Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus, Amazonas, recebeu as balsas Forte do Presépio (Exército) e Major-Brigadeiro Rolla (Força Aérea). As embarcações transportaram materiais de emprego militar, entre eles 16 viaturas blindadas multitarefa Guaicuru, além de módulos de comando e controle com carga aproximada de 50 toneladas.

OPERAÇÃO

O material para o Comando Militar da Amazônia foi transportado ao longo de 1,6 mil quilômetros, partindo de Belém até Manaus, e foi recebido pelo comandante da 12ª Região Militar, general Alvarenga, pelo chefe do Centro de Coordenação de Operações do CMA, general Pimentel, e pelo comandante do Centro de Embarcações do CMA, tenente-coronel Bittencourt. O transporte dos equipamentos faz parte da Operação Roraima, um esforço coordenado que visa fortalecer a prontidão operacional e logística da Força de Prontidão do CMA, a 1ª Brigada de Infantaria Selva.

PIRARUCU

APREENSÃO

Uma ação integrada por policiais civis e militares e bombeiros que atuam na Base Fluvial “Antônio Lemos” apreendeu, no início desta semana, cerca de uma tonelada de pirarucu salgado. O pescado foi encontrado em uma embarcação denominada “Ana Karoline VI”, que trafegava próximo ao distrito de Antônio Lemos, no Marajó.

RISCO

O barco saiu de Manaus com destino a Belém. O material apreendido foi encontrado em 22 sacas, em um dos porões da embarcação. Durante a abordagem da equipe foram apresentados documentos que não eram compatíveis com a carga transportada, e as equipes identificaram que o material estava acondicionado inapropriadamente, em desacordo com as medidas sanitárias.

OBRAS

PREJUÍZO

Dados divulgados pelo Tribunal de Contas da União apontam que, no Pará, o governo federal tem 1.141 obras inacabadas. Dessas, 674 estão paralisadas. Juntas elas já consumiram R$ 6,3 bilhões e ainda faltam R$ 2,1 bilhões para a conclusão de todas. Os detalhes estão no Painel de Obras Paralisadas.

BRASILEIROS

GUIANA

Para boa parte dos brasileiros a palavra “Oiapoque” é o sinônimo imediato do ponto mais ao norte do País. Para um grupo cada vez maior ela também significa a entrada para uma vida no exterior. É ali, naquela cidade do Amapá, que o Brasil encontra a Guiana Francesa, um departamento ultramarino da França na América do Sul — uma espécie de Estado que não faz parte da França Metropolitana (que fica na Europa), mas que é parte do país. Segundo estimativas recém-divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, 91,5 mil brasileiros viviam na Guiana Francesa em 2022.

EM POUCAS LINHAS

► Por medida de segurança, a prefeitura de Belém decidiu que, a partir de hoje, até o mês de março, o Parque Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves funcionará de 8h às 14h, de terça a domingo. A redução do horário leva em conta o período do ano em que as chuvas e os vendavais são mais comuns durante a tarde, o que aumenta o risco de queda de vegetais e coloca em risco a integridade física de funcionários e visitantes do parque.

► O Conselho Regional de Contabilidade promoveu a sua 809ª reunião ordinária para empossar os novos dirigentes. O contador Ailton Ramos foi nomeado como presidente e vai comandar o CRC no biênio de 2024 a 2025. Os escolhidos para compor a liderança são Nelson Rocha, como vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina; Ana Cristina Marques, como vice-presidente de Registro; Anderson Silva, como vice-presidente de Controle Interno; Neusa Martins, como vice-presidente de Desenvolvimento Profissional; e Rafael Mendonça, como vice-presidente de Assuntos de Política Institucional e Integração Estadual.

► No próximo dia 8, data que marca um ano dos ataques a prédios públicos em Brasília, agências de comunicação política do País realizam o seminário online “Comunicação & Democracia em Pauta”. O objetivo é analisar o cenário nas mídias sociais e nas ruas após a tentativa de golpe. O seminário será transmitido ao vivo e on-line, a partir das 18h do dia 8 de janeiro. O evento é uma realização das agências Troika Inteligência Política, Baila Politics, Baselab, Quartzo Comunicação e Anúncios Políticos, e contará com a participação de especialistas das próprias agências, de outras empresas do ramo e de políticos.

► O Brasil resgatou, em 2023, 3.151 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O número é o maior desde 2009, quando 3.765 pessoas foram resgatadas. Com esses dados, subiu para 63,4 mil o número de trabalhadores flagrados em situação análoga à escravidão desde que foram criados os grupos de fiscalização móvel, em 1995.