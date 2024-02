Pedido de impeachment contra Lula é protocolado por Carla Zambelli na Câmara dos Deputados

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados na noite de quinta-feira (22). O documento, assinado por 139 parlamentares, destaca uma redução no grupo de oposição desde o início do terceiro mandato do petista.

No começo do governo, em 2023, metade da Câmara era composta por opositores, mas esse número diminuiu devido à liberação de emendas e distribuição de cargos.

A parlamentar disse que fará um aditamento para a inclusão de mais cinco parlamentares na segunda-feira (26), chegando a 144 nomes. O documento afirma que declarações se enquadram em “cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”.

A decisão de aceitar ou não o pedido depende exclusivamente do presidente da Câmara dos Deputados. No caso, Arthur Lira (PP-AL).

Depois de conseguidas as 171 assinaturas ou mais, e eventual aval do presidente da Câmara, é necessário o apoio de ao menos 342 deputados para a instauração do processo.

O impeachment em si é analisado pelo Senado. É preciso ter o apoio de ao menos 54 senadores para que aconteça.