'Não há nada que possa me ligar aos golpistas que atacaram os Três Poderes', afirma Ibaneis Rocha

Segurança reforçada

A Justiça prorrogou por 30 dias o uso da Força Nacional em apoio à Polícia Federal no Estado do Pará.



Programação gratuita

A Biblioteca Arthur Vianna, no Centur, promoverá, nos dias 24 e 25 de janeiro, evento com debates e filme sobre Carnaval.

Ibaneis Rocha (J. Bosco)

"Não há nada que possa me ligar aos golpistas que atacaram os Três Poderes.”

Ibaneis Rocha (MDB), governador afastado do DF, após ser alvo de uma operação da Procuradoria-Geral da República nesta sexta-feira (20). A defesa diz que busca será “prova definitiva da inocência” dele.

MÉDICOS

PAGAMENTOS



O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) continua reivindicando os pagamentos atrasados dos médicos contratados como pessoas jurídicas pela antiga organização que administrava o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, e que deixou a administração em 11 de dezembro passado. Os médicos exigem o pagamento da segunda parcela do 13º salário e das verbas rescisórias, incluindo os 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e encaminhamento do seguro-desemprego. Esse processo de mobilização dos profissionais ocorre desde dezembro e o Sindmepa vem trabalhando para intermediar o diálogo entre as partes.



SOLUÇÃO



Como parte das ações, o Sindmepa abriu petição no Ministério Público do Trabalho, solicitando que sejam regularizados os pagamentos aos médicos pejotizados, por meio de cronograma com datas definidas formalmente. Até o momento somente a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) se manifestou, informando que os pagamentos da segunda parcela do 13º salário serão feitos no final deste mês.

FRAUDES

CONDENAÇÃO



A Justiça Federal condenou, por improbidade administrativa, um grupo acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de desviar recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Santarém, no oeste do Pará. Pela sentença, os quatro condenados terão que pagar multa de R$ 126 mil. Além disso, dois deles terão que ressarcir os cofres públicos em R$ 51 mil, com juros e correção monetária. Foi decretada, ainda, a perda do cargo público do envolvido que ainda trabalhava como servidor federal. Todos tiveram os direitos políticos suspensos e foram impedidos temporariamente de fazer contratos com o poder público. Como um dos condenados faleceu durante o processo judicial, a multa aplicada a ele terá que ser paga pelos herdeiros.



PENAS



As fraudes ocorreram entre 2013 e 2015. Um dos condenados, na época ainda servidor do INSS, abriu empresas para conceder benefícios da seguridade social a si mesmo e a uma integrante do grupo. Foram concedidos auxílios por doença e por acidente e também foi concedido salário-maternidade. Os dois outros condenados ajudaram na concessão dos benefícios ou na manutenção das empresas.



SEGUNDA



A condenação por improbidade administrativa foi a segunda do mesmo grupo, pelos desvios de recursos do INSS. Na área criminal o MPF tinha apresentado denúncia à Justiça em 2018 e a sentença foi publicada em 2020. Somadas, as penas chegaram a 11 anos e quatro meses de prisão, além de multa. A maior pena foi de cinco anos e quatro meses de reclusão.

CÍRIO

PATROCÍNIOS



A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) começou, ontem, as atividades do Círio 2023, e lançou os projetos de patrocinador e apoiador oficial da festividade deste ano. Os projetos têm objetivo de captar recursos para a realização do Círio de número 231, e ainda para as obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. O diretor-coordenador da festa deste ano, Antônio Salame, lembra que os patrocinadores e apoiadores são vitais para a realização do maior evento de fé e devoção a Nossa Senhora, por isso a DFN já está de portas abertas para as empresas interessadas em participar. O projeto “Patrocinador oficial do Círio” foi criado em 2003 e, desde 2009, empresas de pequeno porte e pessoas físicas também têm a oportunidade de apoiar a festividade com o projeto “Apoiador oficial”.



ARQUIDIOCESE



Além da maior das romarias, que é o Círio de Nazaré e que tem organização própria, a Arquidiocese de Belém é responsável direta pela realização de 17 Círios ao longo do ano, entre os quais o de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, município que abre neste domingo, 22, o calendário de Círios para 2023, começando com o Círio de São Sebastião, que será realizado pela Paróquia Santa Bárbara. Realizado em janeiro, sempre no domingo mais próximo ao dia do padroeiro da cidade, este será o 92º Círio em homenagem ao Santo, com o tema “Com São Sebastião, vivamos nossa vocação de amor e evangelizar”.

Em Poucas Linhas

► O livro “O quinto movimento - propostas para uma construção inacabada”, do ex-ministro e articulista de O LIBERAL, Aldo Rebelo, terá lançamento neste sábado, em Marabá, na região sudeste do Pará. Aldo Rebelo é ex-ministro da Defesa, foi presidente da Câmara dos Deputados e relator do Código Florestal Brasileiro. Quinzenalmente escreve para O LIBERAL sobre temas pertinentes à Amazônia. O evento será às 10h, no Sindicato dos Produtores Rurais, e tem apoio de várias entidades do setor produtivo.

► Sobre o episódio da detenção e condução de um cidadão, em abordagem de guardas municipais na Praça Santuário de Nazaré, na tarde de quinta-feira, 19, que teve ampla repercussão nas redes sociais por ter sido considerado inadequado, o prefeito Edmilson Rodrigues determinou de imediato ao comando da Guarda Municipal de Belém (GMB) uma investigação rigorosa sobre o caso. Embora os agentes estivessem investigando denúncias de uso de entorpecentes na praça, e agindo no exercício de suas funções, a orientação do prefeito é para que seja instaurado processo administrativo para verificar se houve excessos na abordagem. A Prefeitura de Belém reiterou que a ordem do prefeito prima pela responsabilidade, justiça e respeito aos direitos humanos, em todas as áreas da administração, o que inclui o reforço ao papel cidadão da Guarda Municipal.

► Nem mesmo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) escapou das fraudes pelos criminosos virtuais. Ontem a direção da PRF tomou conhecimento de que fraudadores, usando a imagem da corporação, começaram a pedir doações por meio do telefone (94) 9259-1275. Os fraudadores diziam que o objetivo dos pedidos de dinheiro era realizar uma ação social no município de Altamira, região sudeste do Pará. A PRF divulgou nota sobre o caso, lembrando que a instituição não pede dinheiro em nenhuma circunstância, sobretudo pelo WhatsApp. As denúncias sobre a fraude devem ser feitas por meio do telefone 191 ou na delegacia mais próxima.