Alexandre de Moraes revoga afastamento do governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal

Nesta quarta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinado pelo próprio Moraes em janeiro. Ibaneis é investigado por suposta omissão na segurança do DF no dia 8 daquele mês, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes da República.

De acordo com a decisão de Moraes, Ibaneis volta a exercer imediatamente o mandato, mas as investigações sobre supostas omissões na segurança pública do DF continuam. Ibaneis poderá voltar a ser afastado, se for necessário.

Em nota divulgada após a decisão de Moraes, Ibaneis comemorou a volta ao mandato. "Aguardei com muita paciência, resiliência e confiança na Justiça do meu país esse momento de retorno ao cargo, que assumi pela vontade do povo do Distrito Federal", escreveu o governador.