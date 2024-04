Ministro Juscelino Filho é convocado pela PF para depor sobre suspeita de desvio de emenda

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), foi convocado pela Polícia Federal (PF) a depor no inquérito que investiga um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares para a cidade onde a irmã comandava, no Maranhão, na época em que exercia a função de deputado federal.

A previsão é que o depoimento aconteça na próxima semana, na sede da PF, em Brasília. O ministro ainda não confirmou presença. A corporação intimou outros investigados a prestarem esclarecimentos.

Os depoimentos serão as últimas diligências no inquérito. A PF deve finalizar a investigação e encaminhar o relatório final para o Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA MAIS

As operações para aprofundar as investigações nesse caso foram deflagradas em setembro do ano passado. Na época, o atual ministro de Lula chegou a ter R$ 835 mil em bens bloqueados.

A investigação suspeita que as emendas de R$ 1,5 milhão destinadas à Prefeitura de Vitorino Freire (MA), tiveram a licitação fraudada e que houve pagamento de propina a uma empresa ligada ao ministro Juscelino Filho.