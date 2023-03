Após denúncias, Lula se reúne nesta segunda-feira com ministro Juscelino Filho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma conversa, nesta segunda-feira (6), com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, envolvido em denúncias que vão desde o uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para frequentar leilões de cavalos, a ocultação de patrimônio e uso de orçamento secreto para beneficiar uma propriedade da família. Conforme a agenda oficial do presidente divulgada pelo Planalto, a reunião entre os dois será às 16h, após uma conversa por telefone entre o petista e o Rei Charles III, da Inglaterra.

Na semana passada, durante entrevista à BandNews FM, Lula afirmou que o ministro deve deixar o governo, caso não consiga provar que é inocente. "Ele tem o direito de provar sua inocência. Mas se não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo", declarou o presidente.

Último entre os 37 ministros anunciado por Lula, em dezembro do ano passado, Juscelino foi empossado na cota do União Brasil e sua indicação tem influência do senador David Alcolumbre (União-AP), do deputado Elmar Nascimento (União-BA) e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

VEJA MAIS

O afastamento dele já foi pedido publicamente pela presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann. Porém, o ministro nega as acusações.

“Eu sou o maior interessado nessa reunião (com Lula), porque quero deixar claro que não fiz nada de errado, e que as denúncias são infundadas”, declarou, por meio de sua assessoria. “Estou tranquilo, pois não houve qualquer irregularidade nas viagens. Está tudo documentado. Agradeço ao presidente Lula a oportunidade de ser ouvido com isenção e serenidade. E, como disse o ministro Padilha, tenho direito à presunção de inocência”, acrescentou.