Juscelino Filho afirma ter devolvido diárias recebidas ao participar de agenda pessoal

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União), está sendo alvo de pedidos de afastamento por supostamente de violar princípios constitucionais e cometer crimes. O Instituto Não Aceito Corrupção divulgou uma nota pública exigindo o imediato afastamento cautelar do ministro para investigações sobre seu mau uso de recursos públicos.

Segundo reportagens do jornal O Estado de S.Paulo, Juscelino Filho recebeu diárias para uma viagem descrita como "urgente" durante a qual compareceu a eventos relacionados a cavalos de raça, sua predileção pessoal, além de inaugurar uma praça. O ministério negou irregularidades. O ministro disse em nota, nesta quinta-feira (2), ter devolvido diárias recebidas por uma agenda descrita como "urgente", mas o Instituto considera que houve violação ao Código de Ética da Administração Pública e à Lei de Improbidade Administrativa.

Além disso, foi revelado que o ministro omitiu um patrimônio de ao menos R$ 2 milhões em cavalos de raça da Justiça Eleitoral e enviou R$ 5 milhões do orçamento secreto para pavimentar uma estrada que corta sua fazenda e a da família no interior do Maranhão.

Membros da oposição e da base do governo também pedem explicações e afastamento do ministro. Deputados do PL apresentaram um requerimento de convocação do ministro para esclarecer o uso da Força Aérea Brasileira (FAB), enquanto a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) colhe assinaturas para protocolar requerimentos de informações ao ministro da Defesa e ao próprio ministro das Comunicações.

O deputado Chico Alencar (PSOL) ainda irá acionar o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral pelos crimes eleitorais que Juscelino Filho está respondendo.