Ministro das Comunicações omite patrimônio milionário em cavalos de raça, diz jornal

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), entregou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sua declaração de bens em 2022, quando registrou sua candidatura a deputado federal. Entretanto, o ministro não informou ao tribunal sobre um patrimônio de pelo menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça que possuía na época da declaração. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a reportagem, Juscelino possuía pelo menos 12 animais Quarto de Milha, comprados em leilão, que são criados em seu haras em Vitorino Freire, no Maranhão. O ministro mandou asfaltar uma estrada que passa por fazendas da família com dinheiro do orçamento secreto.

Apesar de ter declarado um patrimônio de R$ 4,457 milhões, com fazendas, carros, 50% de uma aeronave, um apartamento e o terreno onde está instalado o haras, o valor declarado é semelhante aos R$ 4,426 milhões que ele movimentou em leilões desde 2018.

Viagem teve diárias pagas e compromissos particulares

Além disso, Juscelino também utilizou avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e recebeu diárias para participar de leilões de cavalos de raça que chegam a valer mais de R$ 1 milhão. Em uma viagem que justificou como "urgente", o ministro saiu de Brasília com destino a São Paulo para seus compromissos oficiais que somaram apenas duas horas e meia. No entanto, dedicou o restante do tempo aos eventos com cavalos no roteiro custeado com verba pública.

As aeronaves da FAB devem ser solicitadas obedecendo a uma ordem de prioridade, mas Juscelino não explicou por que usou avião da FAB na segunda-feira, quando seu compromisso oficial se encerrou ao meio-dia de sexta-feira. Nem o recebimento de quatro diárias e meia no valor de R$ 3 mil quando sua agenda de trabalho justificaria apenas uma.

Apesar das atribuições de sua pasta não guardarem relação direta com animais, o ministro das Comunicações tem usado o cargo para consolidar seu prestígio no mundo dos cavalos. Durante a viagem, Juscelino foi um dos homenageados na festa do "Oscar do Quarto de Milha", na capital paulista, anunciada desde novembro, afirmando que pretende alavancar o mercado de equinos.