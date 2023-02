Bolsonaro defende presos pelos atos de 8 de janeiro: 'chefes de família, senhoras, mães, avós'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou durante um evento na Flórida, Estados Unidos, nesta segunda-feira (27), sobre os atos radicais ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília, que culminaram com a depredação das sedes dos Três Poderes. Em seu discurso, ele defendeu os presos por envolvimento nos ataques a prédios públicos. "Nós temos agora, vai completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas. Que não foi encontrado, quando foram presos, um canivete sequer com elas. E estão presas. São chefes de família, senhoras, mães, avós", declarou, durante participação no SA Summit 2023.

Após os ataques em Brasília, policiais militares, civis e federais apreenderam itens como machadinhas, facas, canivetes, facões, estilingues, gás lacrimogênio e explosivos.

O ex-chefe do Executivo também comparou os atos na capital federal brasileira com a invasão do Capitólio, que abriga o Congresso na capital dos Estados Unidos. No dia 6 de janeiro de 2021, apoiadores de Donald Trump que não aceitavam a derrota nas urnas invadiram e depredaram o local. Cerca de 950 pessoas foram presas, mas Bolsonaro afirmou que os trumpistas responderam o processo em liberdade.

"No Brasil, não. Não tem formal de culpa, não tem testemunha. As pessoas, a grande maioria, sequer estavam na Praça dos Três Poderes naquele fatídico domingo, que nós não concordamos com o que aconteceu lá".

Bolsonaro e Donald Trump são esperados em um evento da Conferência da Ação Conservadora, que ocorre entre os dias 1º e 4 de março, em Washington.