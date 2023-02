Bolsonaro se emociona e chora em live com sertanejo Rick, dupla de Renner

Durante uma live realizada no domingo (26), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se emocionou e chorou ao lado do cantor sertanejo Rick, que forma dupla musical com Renner. Direto dos Estados Unidos, onde está desde o final do ano passado, Bolsonaro apareceu na gravação ao lado do ex-presidente da Caixa Pedro Duarte Guimarães, que foi dispensado do cargo após ser acusado de assédio sexual por funcionárias da instituição financeira, e outras pessoas.

Apesar de não ter falado, Bolsonaro ficou visivelmente emocionado enquanto Rick cantava a música "Não Perca Tua Fé" ao violão. A live gerou controvérsias nas redes sociais, já que Guimarães, que foi indicado ao cargo pelo próprio Bolsonaro, foi acusado de conduta imprópria durante seu mandato na Caixa. Teve emoção também quando o cantor interpretou a música "Filha".

VEJA MAIS

A transmissão contou com a participação de outros artistas, como o sertanejo Eduardo Costa, que também tocou violão e cantou algumas músicas. O evento durou cerca de duas horas e foi transmitido pelas redes sociais de Rick e outros canais.