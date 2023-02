'Bolsonaro Store': Eduardo lança loja virtual com calendário e canecas do pai; veja o vídeo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lançou, neste domingo (26), a "Bolsonaro Store", uma loja online para a venda de produtos do pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No vídeo de divulgação publicado no Twitter, Eduardo apresenta os produtos com a marca do ex-chefe do Executivo Federal.

Na loja, o calendário esta custando R$ 49,90. Os interessados também podem adquirir caneca de chopp por R$ 69,90, tábua de madeira por R$ 109,90 e um troféu de mesa, que custa o mesmo valor.

"Para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Bolsonaro, é que te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store", diz Eduardo no vídeo de lançamento da loja. Ele promete "fotos exclusivas e de qualidade", para "relembrar as diversas vitórias do presidente Jair Bolsonaro“, que segundo o deputado foi "o melhor presidente da história da nossa República".

O novo empreendimento da família Bolsonar rapidamente foi parar nos principais assuntos do Twitter e muitas pessoas fizeram piada sobre a "Bolsonaro Store".