'Não li a entrevista, nem vou ler', diz Bolsonaro sobre declarações de Carla Zambelli

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) virou alvo de críticas de bolsonaristas após recentes declarações dadas durante entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”. Ela chegou a discordar do tempo que o ex-presidente demorou pra falar após as eleições. "Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 28 anos de Câmara. Tínhamos que mostrar nosso descontentamento até para incentivá-lo a ser a voz da oposição", declarou.

Nesta quinta-feira (23), Bolsonaro afirmou à CNN que não pretende tomar conhecimento das declarações de Zambelli sobre ele. “Não discuti o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler”, afirmou o ex-presidente da República. Ele continua morando na Flórida, nos Estados Unidos, mas pretende voltar ao Brasil em março.

Durante a entrevista à folha, a deputada federal também foi questionada sobre uma suposta fuga de Bolsonaro para os EUA. “Não acho que seja fugir. Passar um tempo fora para pensar no que vai fazer é legítimo. Mas concordo que ele deveria estar aqui para liderar a oposição. A gente teria mais condições, capacidade e força".