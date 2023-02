'Essa missão não acabou ainda', afirma Jair Bolsonaro sobre presidência

Regulação das redes

Barroso (STF) propõe níveis: 1º, moderar por algoritmo; 2º, retirada logo após a 1ª notificação; e em 3º vem a responsabilização judicial.



Teatro retorna

Está confirmado: ainda em reforma, o teatro Margarida Schivasappa, que faz 36 anos neste domingo, será reaberto no 2º semestre.

(J.Bosco)

"Essa missão não acabou ainda"

JAIR BOLSONARO, ex-presidente da República, ontem, em discurso em uma igreja evangélica de Orlando (EUA). “Ele (Deus) sabe o tempo certo para tudo. Mas ser presidente foi uma experiência que entendo como missão”.

GADO

DESÂNIMO

A confirmação de um caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina, doença conhecida como mal da “vaca louca”, em uma fazenda de Marabá, no sudeste do Pará, foi um balde de água fria no setor agropecuário brasileiro. A notícia chegou exatamente no momento em que produtores começavam a se animar com a possibilidade de recuperação de preços da carne bovina, considerados muito baixos. A arroba, que chegou a ser cotada a R$ 300 no ano passado, está sendo comercializada hoje por R$ 230. Com a suspensão das exportações, mesmo que temporária, o preço tende a cair ainda mais. Os produtores citam prejuízos, já que houve aumentos no preço dos insumos. “A notícia chegou bem na hora que o setor vislumbrava uma reabilitação”, disse à coluna Guilherme Minssen, zootecnista e diretor da Federação da Agricultura do Pará (Faepa).



SEM RISCO



Os prejuízos financeiros com a suspensão das exportações ainda não foram calculados, mas devem atingir setores que vão do transporte à venda de produtos veterinários. Minssen afirma, contudo, que o governo brasileiro agiu rápido e tomou as medidas necessárias para conter os estragos. A expectativa é de que as exportações sejam retomadas em até três semanas. Para os consumidores, a informação é de que não há riscos no consumo da carne. O caso em Marabá está sendo tratado como atípico, ou seja, a doença neurológica teria sido desenvolvida naturalmente pelo animal velho (nove anos), sem risco de disseminação pelo rebanho. A confirmação deve vir do exame de amostras enviadas ao Laboratório da Organização Mundial de Saúde no Canadá.

CIDADE

DIREITO

A Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica colocam em prática a Clínica Piloto de Direito à Cidade do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA.



CAPACITAÇÃO



O projeto, desenvolvido por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento da Amazônia, capacita bolsistas do curso de Direito em leitura cartográfica e fundiária, para atuação no projeto “Meu Endereço Certo: Lugar de Segurança e Paz Social”. O projeto articula ações de segurança pública e de cidadania para reduzir conflitos socioambientais urbanos. Eles atuarão em salas de atendimento do Programa Ter Paz, na Região Metropolitana de Belém.



AÇÕES



Os bolsistas serão acompanhados pelo corpo docente da Clínica, composto pelos professores e pesquisadores Luly Fischer, Myrian Cardoso e José Júlio Lima.

EDUCAÇÃO

SUSTENTABILIDADE



O prefeito Edmilson Rodrigues entrega hoje, no bairro do Guamá, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leandro Pinheiro. A unidade, que passou por reformas e será reinaugurada, terá como novidade o fato de que passará a contar com energia fotovoltaica em todo o prédio. O município promete contemplar, nos próximos meses, 60 unidades educacionais com sistema de energia solar, limpa e renovável.

ACORDO

PROPOSTA



O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Sindalepa) está trabalhando para celebrar um acordo de reparação do déficit salarial gerado na década de 1990, pela conversão dos salários dos servidores da Casa em Unidade Real de Valor (URV) - à época da transição para o plano Real. Representante do Sindalepa, o advogado Sávio Barreto informou que depois de muitos anos, a negociação já está avançando junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE). A reunião para apresentação da proposta do acordo ao presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), teve a participação do titular da PGE, Ricardo Sefer, e foi considerada pelas partes um dos passos mais importantes para que o Estado encerre o litígio.



PROTOCOLADO



Após as discussões da proposta, que teve ainda a participação de Ivan Correa, Edmilson Calandrini, Walter Pinheiro e Sérgio Vinente, diretores do Sindalepa, o documento foi protocolado, renovando as esperanças dos servidores efetivos da Alepa, já que, argumentam eles, praticamente todos os servidores do executivo e do judiciário já receberam a recomposição salarial, restando apenas o pessoal da Alepa.

EM POUCAS LINHAS

► A PF prendeu ontem três pessoas e apreendeu uma embarcação com 350 caixas de cigarro contrabandeado, provavelmente, de Paramaribo, no Suriname. A ação foi na entrada da baía de Guajará Mirim, próximo ao município de Ponta de Pedras, no Marajó. O barco clandestino e a mercadoria falsificada foram levados à alfândega do Porto de Belém, para laudo da Receita.

► A jornalista e professora Vânia Torres lançará, no próximo dia 2 de março, o livro “À Sombra da Floresta: a Amazônia no Jornalismo de Televisão”. A obra, editada pelo selo universitário da PakaTatu, é uma adaptação da tese de doutorado da autora, hoje professora da Faculdade de Comunicação e Programa de Pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da UFPA.

► O governador Helder Barbalho marcou para domingo, 26, a reinauguração da ponte do Outeiro.

► Termina neste domingo, 26, o segundo período de defeso do caranguejo-uçá. O defeso começou no último dia 21.

► Os padres Idamor da Mota Júnior e Paulo João Ribeiro tomaram posse, ontem, respectivamente, como reitor e vice-reitor da Reitoria Mãe da Divina Providência, responsável pela Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju). A Caju é vinculada diretamente à Arquidiocese de Belém. A cerimônia de posse, na Igreja São João Paulo II, no bairro da Pedreira, em Belém, foi presidida pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Antônio Ribeiro. Desde a criação da Reitoria, em 2008, os cargos eram ocupados pelo cônego Raul Tavares de Sousa, que faleceu em setembro de 2022, e pelo padre Lucivaldo Corrêa, que atualmente está em missão no interior do Estado do Amazonas.