Zambelli é chamada de 'traíra' ao amenizar discurso contra o Supremo

Carla Zambelli, deputada federal pelo PL-SP, expressou sua preocupação com a ausência de Jair Bolsonaro, também do PL, no Brasil e afirmou que o ex-presidente pode ser preso ao retornar. Zambelli o descreveu como "a cabeça da direita" e acredita que sua presença é fundamental para orientar seus aliados na oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A parlamentar também destacou que, possivelmente, Bolsonaro tem informações que o impedem de voltar ao país e que, por isso, deve ser compreendido.

Em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Zambelli mudou de opinião e não acha oportuno retirar um magistrado da Corte agora, já que a vaga seria preenchida por indicação do presidente Lula. Ela disse que é necessário esperar até maio para ver como o Senado vai lidar com a indicação do substituto do ministro Ricardo Lewandowski. A deputada destacou que é hora de focar em Lula.

Zambelli recebeu críticas nas redes sociais por parte dos apoiadores de Bolsonaro, que a chamaram de "traíra" após uma entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo, onde afirmou que não é hora de bater no STF. Alguns eleitores também comentaram insatisfação em uma postagem da deputada. Apoiadores de Bolsonaro passaram a chamá-la de "Joice 2", fazendo referência à ex-deputada Joice Hasselmann, que se afastou de Bolsonaro durante o mandato.

Sobre os comentários negativos, Zambelli afirmou que "vai passar algum tempo e vai se anuviar". A deputada negou que esteja se afastando de Bolsonaro e destacou que gostaria que ele estivesse no Brasil, pois é importante para a oposição.