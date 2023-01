PGR envia denúncia ao STF e Carla Zambelli pode se tornar ré por porte ilegal de arma de fogo

A Procuradoria Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia contra a deputada Carla Zambelli, do Partido Liberal (PL), por porte ilegal de arma de fogo.

A deputada paulista sacou e apontou uma arma para pessoas na rua, no dia 29 de outubro do ano passado, na véspera do 2º turno das eleições de 2022. Zambelli foi filmada enquanto perseguia um homem com a arma em mãos, encurralando-o em um estabelecimento de São Paulo. Veja o momento da ação:

A deputada será considerada ré caso a denúncia seja aceita e pode responder a uma ação penal. No dia 20 de dezembro, a PGR já havia feito o pedido de suspensão de porte de Zambelli, solicitação que foi aceita pelo ministro Gilmar Mendes.

Mandado de busca e apreensão

No início deste mês de janeiro, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em dois endereços residenciais da deputada, em Brasília (DF) e em São Paulo (SP). A ação resultou na apreensão de três armas de fogo.

Segundo o portal Poder 360, a deputada afirma, em nota enviada à imprensa, que possuía porte legal de arma e que só sacou a pistola após dar voz de prisão ao homem que “injustamente lhe agredia e a ameaçava”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)