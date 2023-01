Carla Zambelli tem armas apreendidas após autorização de Gilmar Mendes

Dois mandados para apreender armas em endereços ligados à deputada Carla Zambelli (PL-SP) foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira (3), em ação autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma arma foi apreendida em Brasília (DF) e duas em São Paulo, todas estavam registradas. As informações são do G1.

A investigação contra a deputada começou após ela discutir com um apoiador do presidente Lula (PT) na rua de um bairro nobre de São Paulo e ter perseguido o homem com arma em punho, no fim de outubro.

Mendes já havia determinado a suspensão do porte de armas da deputada e que ela entregasse a que foi usada na perseguição, que foi levada à PF nos últimos dias de 2022 por um familiar da parlamentar, assim como outras que Zambelli tivesse em casa.

Segundo apuração da TV Globo, após a entrega da pistola em dezembro, a Polícia Federal foi cumprir o cancelamento do porte de armas e descobriu que a autorização era para uma arma diferente da que foi repassada. Os investigadores entenderam que havia indícios de que Zambelli possuía mais armamento e comunicou ao STF. A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu a apreensão das outras armas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) chegou a pedir busca no gabinete da deputada, mas o STF não autorizou. "Hoje eu sofri busca e apreensão a mandado do STF para entrega de outras três armas que eu tenho", disse a deputada em uma rede social.