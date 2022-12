Carla Zambelli entrega arma à polícia, mas recorre da determinação do STF

A deputada federal Carla Zambelli (PL) entregou a pistola Taurus G3C, nesta quarta-feira (28), a autoridades policiais, cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas a parlamentar recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes.

A decisão, que atende a um pedido da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, veio após a parlamentar correr com arma em punho em passeio público em São Paulo.

Mendes considerou que há indícios de uso de arma de fogo para além dos limites da autorização de legítima defesa. A alegação de defesa de honra, suscitada por Zambelli, foi rechaçada pelo ministro, que destacou a proibição do Supremo no uso de tal alegação e ainda reforçando que a tese se mostra "incoerente com a dinâmica dos fatos até agora apurados" na investigação contra a deputada.

A defesa da deputada argumenta que o porte de arma é essencial para sua proteção, “em decorrência de diversos ataques e ameaças que recebe constantemente”.