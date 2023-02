Alexandre de Moraes determina a reativação das redes sociais da deputada Carla Zambelli

As contas da deputada Carla Zambelli (PL-SP) nas sete redes sociais, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok e Linkedin, foram reativadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Porém, a determinação de remoção das postagens consideradas irregulares foi mantida. As informações são da Agência Estado.

A ordem de desativação das contas da deputada foi dada por Moraes em 1º de novembro, após o segundo turno das eleições. A base para tal medida foi o regulamento da Corte, que permite a remoção de conteúdo falso ou prejudicial à integridade do processo eleitoral.

Zambelli havia postado nas redes sociais que as eleições haviam sido fraudulentas e incentivou bloqueios nas rodovias em protesto ao resultado. A remoção de postagens consideradas irregulares, porém, continuou valendo.