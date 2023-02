Moraes determina abertura de investigação sobre declarações de Marcos do Val

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (3), a abertura de uma aputação sobre as declarações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) a respeito de um plano golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

Segundo o ministro, há necessidade de diligências para esclarecer se o senador cometeu crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.

Em entrevista à revista Veja, do Val acusou os ex-políticos de organizarem uma reunião, em dezembro, para propror uma gravação sem autorização de alguma conversa que pudesse comprometer Moraes.

Já à GloboNews e em depoimento à Polícia Federal, do Val não atribuiu responsabilidade do plano golpista ao ex-presidente. Moraes afirma que, como o senador apresentou versões divergentes, é preciso esclarecer o que de fato aconteceu.

Moraes pediu ainda que os veículos de imprensa que conversaram com o senador nesta semana entreguem ao Supremo as íntegras das entrevistas.

A live realizada no Instagram pelo político com integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), em que as primeiras acusações de Marcos do Val foram feitas, também deverá ser disponibilizada pela Meta à Corte.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)