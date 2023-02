Mensagem atribuída a Silveira mostra plano de golpe denunciado por Marcos do Val

Uma mensagem que teria sido enviada ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) pelo ex-deputado federal Daniel Silveira mostra o que seria parte do plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de conseguir alguma declaração que pudesse ser usada como argumento para dar um golpe de estado no Brasil.

"Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para que você adapte da sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil", diz o texto da mensagem, cujo print foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo.

Durante a madrugada, Do Val informou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a "dar um golpe de Estado junto com ele". Logo depois da live, ele anunciou nas redes sociais que iria renunciar ao mandato de senador.

Em entrevista à Folha, ele mudou a versão sobre o plano do golpe, afirmando que Bolsonaro apenas ouviu a proposta, mas ficou em silêncio e se manifestou apenas ao final do encontro, dizendo que iria pensar. Ele alega ainda que se recusou a seguir o plano e denunciou o plano ao ministro Alexandre de Moraes.

Sobre renunciar ou se afastar do mandato, Do Val diz que a decisão ainda não está tomada, e que vai conversar com sua equipe nesta quinta.