'Não configura crime', diz Flávio Bolsonaro sobre acusação de Marcos do Val contra o pai

Após acusações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) de coação moral pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu em defesa do pai nesta quinta-feira (2). Em Plenário, ele afirmou que as declações "não configuram um crime". As informações são do portal Metrópoles.

VEJA MAIS:

"O que eu peço aqui é que todos os esclarecimentos sejam feitos e eu não digo nem de abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos e que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos", disse.

Durante a madrugada desta quinta, do Val acusou Bolsonaro de tentar coagi-lo a participar de um plano de golpe de Estado para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Marcos disse, nas redes sociais, que recusou a proposta e denunciou o episódio, afirmando ainda que delatou a tentativa golpista ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA MAIS:

Embora tenha afirmado que vai renunciar ao mandato, o senador Marcos do Val ainda não cravou a decisão.