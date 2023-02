Marcos do Val anuncia renúncia ao mandato de senador: 'saída definitiva da política'

O senador bolsonarista Marcos do Val (Podemos-ES), eleito em 2018 e que, portanto, ainda tinha mais quatro anos no Senado, anúnciou na madrugada desta quinta-feira (2) sua renúncia ao mandato e "saída definitiva da política".

Em uma publicação nas redes sociais, do Val cita que, "após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto", decidiu comunicar aos capixabas a decisão tomada e aponta alguns dos motivos. "Perdi a convivência com a minha família em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma", escreveu.

Ele informou que, nos próximos dias, dará entrada no pedido de afastamento do Senado e voltará para a carreira nos EUA. "Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que tenho vivenciado, estão sendo muito pesado para a minha familia. Que Deus conforte os corações de todos os meus eleitores. Desculpem, mas meu tempo, a minha saude até a minha paciência já não estão mais em mim! Por mais que doa, o adeus é a melhor solução para acalmar o meu coração…", concluiu.

VEJA MAIS

Rosana Foerst é a suplente de Marcos do Val. De acordo com informações do G1 Nacional, até 2021, o nome de Rosana constava como gerente de Benefícios e Transferência de Renda da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo.

Críticas

Na eleições à Presidência do Senado, Marcos do Val declarou apoio à Rogério Marinho (PL/RN) e acabou sendo duramente criticado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após cumprimentar Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que saiu vitorioso na disputa. Em suas redes, do Val publicou o vídeo em que aparece com Pacheco. "Pessoal, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de civilidade. O Pacheco é um amigo que tenho há 4 anos e com a educação que aprendi com o meus pais, fui dar os parabéns pela vitória e aproveitei para perguntar se amanhã será pautado o meu pedido da CPI do Terrorismo. Nada mais do que isso! Se vocês não gostaram de ver uma atitude civilizada, fiquem a vontade de deixar de me seguir!".

Golpe

Durante uma live nas redes sociais, Marcos do Val afirmou que sofreu coação do ex-presidente Jair Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado. Ele disse ter recusado a proposta e denunciado o caso, mas não informou a quem e nem quando a coação teria ocorrido. “Eu ficava p... quando me chamavam de bolsonarista. ‘Ah, o senador bolsonarista e tal’. Vocês esperem. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês: sexta-feira, vai sair na Veja, a tentativa do Bolsonaro, que me coagiu para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei”, disse o senador.

Após essa declaração, Marcos do Val publicou em suas redes sociais que estava renunciando ao cargo de senador.