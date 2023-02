Veja como ficam as bancadas partidárias no Senado em 2023

Com a posse dos novos senadores, o PSD passou a ser o maior partido do Senado neste início da nova legislatura, somando 15 representantes. A sigla alcançou esse número e superou o PL graças a novas filiações de parlamentares desde as eleições do ano passado. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, fica em segundo lugar, com 12 senadores.

Porém, conforme informações divulgadas pela Agência Senado, o PL pode se aproximar em número de senadores com o PSD ainda no início do ano, com algumas movimentações previstas. Samuel Araújo, suplente de Marcos Rogério (PL-RO), por exemplo, está em licença até março. Quando ele reassumir o mandato, se os tamanhos atuais das bancadas estiverem mantidos, a sigla ganhará um senador e o PSD perderá um.

VEJA MAIS

O PSD também pode ser beneficiado pela suplência de Wellington Dias (PT-PI), que tomou posse nesta quarta mas reassumirá o Ministério do Desenvolvimento Social. Isso porque Jussara Lima, primeira suplente, é do partido e pode ampliar a bancada caso assuma a vaga e fique na legenda.

Além disso, dos três dos partidos representados no Senado fazem parte de federações partidárias, que são alianças de abrangência nacional que devem durar por pelo menos quatro anos.

Confira como ficam as bancadas partidárias neste início de ano

PSD: 15

PL: 13

MDB: 10

UNIÃO: 10

PT: 9

PP: 6

PODEMOS: 4

REPUBLICANOS: 4

PSDB: 3

PDT: 3

PSB: 3

REDE: 1

*PT está em federação partidária com PC do B e PV

*PSDB está em federação com Cidadania

*Rede está em federação com PSOL