Confira como ficam as bancadas dos partidos na Alepa após a posse dos deputados estaduais

Com a posse dos deputados estaduais, nesta quarta-feira (1º), o MDB, que desde o fim da chamada janela partidária no dia 1º de abril do ano passado já era, com folga, o maior partido da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), com dez parlamentares, ganhou mais três membros. A partir de agora, o parlamento estadual conta com treze emedebistas no plenário, do total de 41 deputados.

VEJA MAIS

O partido é o mesmo do governador Helder Barbalho e também conseguiu reeleger o presidente Chicão para comandar a Alepa por mais dois anos. Segundo maior partido da Assembleia Legislativa, o PT tem quatro deputados, seguido de PSDB, PL e PP, que contam com três deputados cada.

Veja como ficaram as bancadas:

MDB

Chamonzinho

Iran Lima

Chicão

Zeca Pirão

Ronie Silva

Paula Titan

Angelo Ferrari

Carlos Vinicios

Martinho Carmona

Diana Belo

Dr. Wanderlan

Eraldo Pimenta

Andreia Xarão

PT

Dirceu Ten Caten

Elias Santiago

Maria do Carmo

Carlos Bordalo

PSDB

Cilene Couto

Erick Monteiro

Ana Cunha

PL

Rogerio Barra

Aveilton Souza

Coronel Neil

PP

Luth Rebelo

Antonio Tonheiro

Lu Ogawa

PDT

Adriano Coelho

Braz

PSD

Gustavo Sefer

Delegado Nilton Neves

REPUBLICANOS

Fábio Freitas

Josué Paiva

PODEMOS

Igor Normando

Renato Oliveira

PSC

Delegado Toni Cunha

Wescley Tomaz

CIDADANIA

Thiago Araujo

PSOL

Lívia Duarte

PTB

Bob Fllay

UNIÃO BRASIL

Victor Dias

PSB