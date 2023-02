Deputados estaduais são empossados na Alepa; veja quem são os 41 parlamentares

Os 41 deputados estaduais eleitos pelo Pará no ano passado foram empossados na manhã desta quarta-feira (1°) na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em Belém. O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho (MDB), da vice-governadora Hana Ghassan (MDB), e outras autoridades do Estado ou da capital paraense, entre elas o vice-prefeito de Belém Edilson Moura, Também participou da sessão o presidente da Casa legislativa, deputado estadual Chicão (MDB).

Nesta quinta-feira, a partir das 9h, será realizada a sessão selene de instalacao do ano legislativo, com a leitura da mensagem do governador Helder Barbalho.

Confira a lista dos deputados empossados: