Deputados estaduais do Pará tomam posse nesta quarta-feira (1º)

Os 41 deputados estaduais do Pará, eleitos no ano passado, tomam posse nesta quarta-feira, 1º, no Palácio da Cabanagem, na Cidade Velha, em Belém. O ato, que também dá início à 61ª legislatura (2023-2027), deve começar às 9h, com transmissão ao vivo pela TV e Rádio Web da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), além das mídias sociais oficiais da instituição. Logo após a posse, será realizada a eleição da Mesa Diretora da Casa, para um mandato de dois anos. O deputado Chicão (MDB), reeleito em outubro, deve concorrer novamente ao cargo de presidente.

A posse dos novos parlamentares representa uma renovação de 46,3% da Alepa, pois, entre os 41 deputados, 19 são novatos, enquanto 22 conseguiram se reeleger. O MDB foi o partido que mais se destacou no pleito, ao eleger 13 parlamentares.

A nova legislatura também marca um recuo na bancada feminina que, até o ano passado, contava com dez deputadas mulheres, o maior número da história da Casa. No entanto, nesta nova legislatura, cairá para sete o número de mulheres com assento na Casa.

Conseguiram se reeleger Ana Cunha (PSDB), Cilene Couto (PSDB) e Diana Belo (MDB). Deixaram o cargo Dra. Heloísa (PSDB), Michele Begot (PSD), Paula Gomes (MDB) e Professora Nilse (PDT), que não conseguiram votos suficientes nas urnas. Além disso, Dilvanda Faro (PT) e Renilce Nicodemos (MDB) deixaram a Alepa para se tornarem deputadas federais. Já Marinor Brito (PSOL), que disputava o cargo de deputada federal, não conseguiu se eleger.

Rito - A direção dos trabalhos, durante a posse, deverá ser do último presidente da Casa, o deputado Chicão, reeleito no pleito de outubro. Depois de um rito que prevê a entrega de documentos, os deputados farão o juramento e efetivamente tomarão posse dos cargos. Em seguida, acontece a eleição da Mesa Diretora para o mandato de dois anos. É permitida a reeleição dos membros da Mesa Diretora. A votação se dá por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigindo maioria absoluta dos votos, em primeiro escrutínio e maioria simples, em segundo escrutínio.

Diplomação - A diplomação dos candidatos eleitos no Pará, no pleito de 2022, ocorreu no último dia 21 de dezembro. Conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), a cerimônia marcou a entrega dos diplomas para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador e suplentes de senador, vice-governador e governador.

Novo Congresso Nacional também toma posse nesta quarta-feira

Os deputados federais e senadores eleitos em 2022 também tomam posse nesta quarta-feira (1º), no Congresso Nacional. O Pará, que elegeu Beto Faro (PT) como senador e mais 17 deputados federais, vê o número de representantes mulheres aumentar nesta nova legislatura, saindo de duas - Elcione (MDB) e Vivi Reis (PSOL) - para cinco: Dra. Alessandra Haber (MDB); Elcione (MDB); Renilce Nicodemos (MDB); Dilvanda Faro (PT) e Andreia Siqueira (MDB).

A renovação da bancada paraense na Câmara dos Deputados chega a 53%, já que dos 17 integrantes da última legislatura, apenas oito conseguiram a reeleição. Nesta nova configuração, o MDB terá o maior número de cadeiras: nove; seguido do PL, com três deputados federais. O PT fica com dois parlamentares, assim como o PSD. O União Brasil tem um representante.

Veja como fica a bancada paraense na Câmara dos Deputados, por partidos:

MDB - 9 representantes

PL - 3 representantes

PT - 2 representantes

PSD - 2 representantes

União Brasil - 1 representante