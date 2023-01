Congresso reforça segurança para posse de deputados e senadores na próxima quarta (1º)

Na próxima quarta-feira (1º), deputados e senadores eleitos em outubro de 2022 tomam posse na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em Brasília (DF). Para evitar problemas, inclusive tentativa de invasão e ataques como os registrados no dia 8 de janeiro, um esquema de segurança foi montado e revisado. Entre as medidas, está a instalação de grades na frente do Congresso, na Esplanada dos Ministérios, além do reforço da segurança no local. Há mais detectores de metais e restrições de acesso: somente para profissionais credenciados, assessores e familiares. As informações são da Agência Brasil.

VEJA MAIS

A intervenção federal em Brasília, medida adotada após os ataques do dia 8, termina nesta terça-feira (31). Por isso, a posse dos parlamentares eleitos será a primeira missão do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), Sandro Avelar.

Eleição dos presidentes

Na Câmara, o evento está marcado para às 10h. No mesmo dia, durante a tarde - a partir das 16h30 - deve ocorrer a sessão para eleger a Mesa Diretora. As candidaturas podem ser formalizadas até uma hora antes da eleição, ou seja, até às 15h30. Arthur Lira, do PP, atual presidente, é candidato à reeleição. Chico Alencar do PSOL também vai concorrer, conforme os anúncios já feitos pelos partidos.

Já no Senado, a posse tem início às 15h, seguida da escolha do presidente. Até o momento, apenas o senador Eduardo Girão, do Podemos, oficializou candidatura, mas o atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD, também deve concorrer, com o apoio do PDT, PT, Rede e MDB. O terceiro candidato é Rogério Marinho, do PL, que tem o apoio do PP e do Republicanos. Os demais cargos da mesa diretora devem ser escolhidos na manhã de quinta-feira (2).

O Senado fará a sessão solene de abertura dos trabalhos do Legislativo na quinta-feira, às 15, quando será lida a mensagem enviada pelo presidente Lula - ele pode ir pessoalmente ao Congresso ou enviar a mensagem pelo ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa.