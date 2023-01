Congresso se prepara para votar intervenção federal nesta segunda

A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal (DF) decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser votada nesta segunda-feira (9) no Congresso Nacional. A medida foi tomada neste domingo (8), após apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadirem e vandalizarem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do G1.

Também nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com os chefes dos demais poderes no Palácio do Planalto, menos de 24 horas após os atos radicais em prédios oficiais na Esplanada dos Ministérios.

Estavam presentes o vice-presidente, Geraldo Alckmin; a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber; os ministros do STF Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli; o presidente da Câmara dos Daputados, Arthur Lira (PP-AL); o presidente em exercício do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); e os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e José Múcio Monteiro (Defesa).