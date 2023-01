Senadora Soraya Thronicke consegue assinaturas para que CPI investigue atos radicais em Brasília

Até agora, 31 assinaturas para instalar a CPI dos Atos Antidemocráticos foram reunidas, segundo informações da senadora Soraya Thronicke (União), repassadas durante entrevista a Kiss Vasconcellos no programa Meio Dia em Brasília. O requerimento foi protocolado na tarde deste domingo (8) e o objetivo é investigar os responsáveis pelas invasões promovidas no domingo (8) ao Congresso, Palácio do Planalto e à sede do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do O Antagonista.

VEJA MAIS

"Acabamos de ultrapassar as 27 assinaturas necessárias. E isso deixa bastante tranquila para conseguir investigar os atos de domingo", disse a parlamentar no programa. Renan Calheiros (MDB) também havia apresentado pedido neste sentido, mas a ex-presidenciável conseguiu o número de apoios antes do senador alagoano.

Segundo Thronicke, os grupos de pessoas que invadiram os prédios públicos seriam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pediam intervenção das Forças Armadas, em razão do resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se elegeu à Presidência da República.