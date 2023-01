Manifestação conjunta dos Poderes traz mensagem de repúdio a atos radicais em Brasília

Os presidentes dos Poderes da República se uniram e publicaram uma manifestação conjunta, assinada na manhã desta segunda-feira (9), em repúdio aos atos cometidos por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, neste domingo (8). Os líderes estiveram reunidos nesta segunda.

A mensagem diz que os Poderes são "defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988" e "rejeitam atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília". Os órgãos ainda destacam, na manifestação conjunta, que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras.

"Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação", afirma o texto, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); presidente do Senado em exercício, senador Veneziano Vital do Rêgo; presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira; e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou a mensagem em sua conta no Twitter. Confira: